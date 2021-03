Laden Sie mit MagSafe, während Sie mit Ihrem iPhone Multitasking betreiben

SAN DIEGO, 23. März 2021 /PRNewswire/ -- elago hat eine neue Zubehör-Linie für MagSafe kreiert und ebnet damit den Weg zur neuen MagSafe-Norm - so wie Apple und viele Apple-Anwender. elagos neueste Ergänzung zu ihrer Kollektion von selbst entworfenen Produkten ist der elago Grip Stand für MagSafe - eine perfekte Lösung, um Ihr iPhone zu halten und gleichzeitig zu laden! Ein tolles Geschenk für Studenten und junge Erwachsene, die gerne multitaskingfähig sind.

elago hat den Grip Stand für MagSafe so konzipiert, dass man mit dem iPhone streamen, facetime und alle Funktionen des iPhones nutzen kann, während es in der Hand geladen wird. Der elago Grip Stand für MagSafe hält das MagSafe-Ladegerät und hat ein Schlaufendesign, mit dem der Nutzer sein Telefon einfach halten kann. Mit dem Grip Stand lässt sich das iPhone auch stützen, so dass man während des Ladens bequem streamen und Facetime machen kann.