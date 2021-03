INDUS Holding AG: INDUS erwirbt Hidden Champion in Zukunftsbranche Bau

Solides Geschäftsjahr 2020 innerhalb der Erwartungen

Dividendenvorschlag von 0,80 Euro auf Vorjahresniveau

Im Übergangsjahr 2021 deutliche Erholung erwartet, guter Jahresstart

Bergisch Gladbach, 23. März 2021 - Die börsennotierte INDUS Holding AG übernimmt 70 Prozent der Anteile an der WIRUS Fenster GmbH & Co. KG (WIRUS) mit Sitz in Rietberg-Mastholte, Kreis Gütersloh. Mit rund 245 Mitarbeitern erwirtschaftete der ertragsstarke Fensterbauer im Jahr 2020 einen Umsatz von rund 56 Mio. Euro. Das Produktangebot von WIRUS umfasst Fenster aus Kunststoff und Aluminium, Schiebe-, Haus- und Nebeneingangstüren sowie Sicht- und Sonnenschutzsysteme. Nach den jüngsten Zukäufen von JST und WIRUS hält INDUS 48 Beteiligungen im Portfolio.

"Die Rahmenbedingungen für attraktive Zukäufe haben sich merklich verbessert", sagt Dr. Johannes Schmidt, Vorstandsvorsitzender der INDUS-Gruppe. "Mit der zweiten Akquisition innerhalb der letzten vier Monate unterstreichen wir deutlich unsere Wachstumsambitionen." WIRUS verstärkt das INDUS-Portfolio im Segment Bau/Infrastruktur. Es gibt weiterhin gutes Wachstumspotential in der Bauindustrie. "WIRUS verkörpert mit einem überdurchschnittlich hohen Digitalisierungsgrad in Vertrieb, Produktion und Logistik sowie einem starken Wachstum den Hidden Champion, den wir für unser Portfolio suchen", so Dr. Schmidt. "LEAN-Manufacturing, Just-in-Time-Lieferung ohne Zwischenlager und die Vernetzung der kompletten Lieferkette über das ERP-System machen die effiziente Organisation von WIRUS aus." Christoph Ruoff, Geschäftsführer und Haupteigentümer seit 2002, wird das Unternehmen weiterhin als Geschäftsführer leiten. Die Familie Ruoff hält weiter 30 Prozent der Anteile an WIRUS. Der Kauf steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Kartellbehörden.