JPMORGAN belässt Santander auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sofie Peterzens

Analysiertes Unternehmen: Santander

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 3,10

Kursziel alt: 3,10

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Santander auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3,10 Euro belassen. Dies schrieb Analystin Sofie Peterzens in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu spanischen Banken. Ein Modell auf Basis Künstlicher Intelligenz spreche für eine Abschwächung bis 2023. Peterzens stuft die Aktien von fünf spanischen Geldinstituten entweder mit "Neutral" oder "Underweight" ein. Anderswo in Europa gebe es im Sektor bessere Anlagechancen./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2021 / 19:39 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2021 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.