BARCLAYS belässt PHILIPS NV auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Hassan Al-Wakeel

Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 55

Kursziel alt: 54

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Philips vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 54 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel rechnet in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit einem starken Jahresauftakt des Herstellers von Medizintechnik. Philips bleibt sein "Top Pick" im Sektor. Er passte nochmals seine Erwartungen an und berücksichtigte zwei Zukäufe in seinem Bewertungsmodell./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2021 / 19:38 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2021 / 19:42 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.