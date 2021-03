Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Verzweifeltes Regierungs-Retten bei Hart aber Fair : „Wir hatten nie einen Lockdown“ Auch Frank Plasberg hat den Lockdown mittlerweile satt. So klang schon die sarkastische Einleitung, die der Moderator am vergangenen Abend bei „Hart aber Fair“ wählte. „April April! War nix mit Lockerungen“ – stattdessen feile man weiter am …