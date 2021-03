Huntsman stößt auf hochgradige Nickel- und Kupfermineralisierung entlang eines 3 km langen Streichens beim Canegrass Nickel Sulphide Projekt in Westaustralien

Vancouver, British Columbia, 23. März 2021– Huntsman Exploration Inc. (TSXV: HMAN; US: BBBMF) (die „Gesellschaft“ oder „Huntsman“) gibt die ersten Untersuchungsergebnisse aus seinem Phase I 2021-Bohrprogramm bei dem Canegrass Nickel Sulphide Projekt in Westaustralien bekannt. Mehrere Bohrungen haben Nickel-, Kupfer- und Kobalt-Mineralisierung nahe der Oberfläche und in der Tiefe durchteuft. Die erfolgreichen Bohrungen befinden sich entlang eines 3 km langen Streichens, was darauf hindeutet, dass das System bedeutendes Wachstumspotential hat (Abbildung 1). Besonders erwähnenswert ist, dass Bohrloch BBDD009 41.1 m günstiges Wirtsgestein ergab, wobei 31.2 m mineralisiert waren, einschließlich Spitzenwerte von bis zu 2,8% Nickel, 5,7% Kupfer und 0,15% Kobalt, was auf einen großen geschichteten Intrusiv-Komplex hinweist. Das vor kurzem abgeschlossene 16-Loch-Programm knüpft an die äußerst erfolgreichen Bohrungen der Gesellschaft im Jahr 2018 an. Weitere Messungen stehen noch bevor. Die Gesellschaft ist gegenwärtig in der Planungsphase für das nächste Bohrprogramm.