somnio ist erste Digitale Gesundheitsanwendung mit eigener Abrechnungsziffer / Selbstverwaltung beschließt Honorare für DiGA

Leipzig (ots) - Der erweiterte Bewertungsausschuss hat vergangene Woche die

Einführung einer kassenärztlichen Vergütung für die Verordnung digitaler

Gesundheitsanwendungen (DiGA) beschlossen. Die Vergütung erfolgt über eine neu

geschaffene Ziffer im Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM). Neben dem Honorar

für eine Erstverordnung von DiGA wurde eine zusätzliche Vergütungsmöglichkeit

für die Nutzung der DiGA somnio beschlossen, die zur Behandlung von Insomnie

eingesetzt werden kann. somnio ist damit die bisher einzige DiGA, deren Einsatz

von Ärzt:innen und Psychotherapeut:innen mit einer eigenen Zusatzpauschale

separat honoriert werden kann.



Bisher war Frage nach der Vergütung der ärztlichen Verordnung von DiGA offen,

somit schafft der neue Beschluss des erweiterten Bewertungsausschusses jetzt

Klarheit für Ärzt:innen und Psychotherapeut:innen: Die Erstverordnung einer

digitalen Gesundheitsanwendung kann mit der neu geschaffenen

Gebührenordnungsposition 01470 ("Zusatzpauschale für das Ausstellen einer

Erstverordnung einer digitalen Gesundheitsanwendung") mit rund 2 Euro (18

Punkte) abgerechnet werden. Der Beschluss gilt rückwirkend zum 1. Januar 2021

und kann somit auf alle seitdem erfolgten Verordnungen angewendet werden. Er ist

befristet bis Ende 2022. Ab 2023 wird die DiGA-Erstverordnung Teil der

Versichertenpauschale und der fachärztlichen Grundpauschale.





Verlaufskontrolle der DiGA somnio zusätzlich vergütungsfähigAls erste und bisher einzige DiGA schuf der erweiterte Bewertungsausschuss fürdie Anwendung somnio eine eigene Gebührenordnungsposition, die alsZusatzpauschale abgerechnet werden kann: Mit der GOP 01471 ("Zusatzpauschale fürdie Verlaufskontrolle und die Auswertung der DiGA somnio") können Ärzt:innen undPsychotherapeut:innen eine Extra-Vergütung für ihre Begleitung und Kontrolleeiner Therapie mit somnio erhalten. Die Vergütung in Höhe von 7,12 Euro (64Punkte) kann einmal im Behandlungsfall abgerechnet werden.Noah Lorenz, Gründer und Geschäftsführer der mementor DE GmbH: "Wir sehen denBeschluss des erweiterten Bewertungsausschusses als wichtiges Signal für dienachhaltige Integration von DiGA in die ärztliche und psychotherapeutischeRegelversorgung und freuen uns über die Entscheidung, dass die Therapiekontrollemit somnio als eigene ärztliche Leistung vergütet wird. Damit wird deutlich,dass nicht nur die Verordnung, sondern auch der langfristige Einsatz von DiGAund die Begleitung durch Ärzt:innen und Psychotherapeut:innen alsvergütungswürdig und damit als relevante ärztliche Leistung anerkannt wird."somnio ist seit Oktober 2020 im BfArM-Verzeichnis als DiGA gelistet und hataufgrund des bereits erbrachten Evidenznachweises eine dauerhafte Zulassungerhalten. Die Anwendung kann von Ärzt:innen und Psychotherapeut:innen zurBehandlung von Insomnie (Schlafstörungen) verordnet werden. Das digitaleSchlaftraining vermittelt auf Basis individueller Schlafdaten Übungen undMethoden der kognitiven Verhaltenstherapie, die zu einer Verbesserung desSchlafes führen.Mehr Informationen unter: http://www.somn.io/Über mementorDas Digital-Health-Unternehmen mementor entwickelt digitale Medizinprodukte imBereich der Schlafmedizin und angrenzenden Bereichen. mementor wurde 2014 in derSchweiz von Noah Lorenz (CEO), Jan Kühni (CTO) und Alexander Rötger (CMO)gegründet und ist seit Januar 2020 mit einer deutschen Ausgründung in Leipzigvertreten. Das erste Produkt von mementor ist das digitale, leitliniengerechteSchlaftraining somnio, das zur Behandlung von Ein- und Durchschlafstörungenverwendet wird. Die Therapie vermittelt auf Basis individueller SchlafdatenÜbungen und Methoden der kognitiven Verhaltenstherapie, die zu einerVerbesserung des Schlafes führen. Die Wirksamkeit des Programms ist durch einerandomisierte kontrollierte Studie nachgewiesen. somnio ist als Medizinproduktder Klasse I sowie als Digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) zugelassen und damitfür Versicherte der gesetzlichen Krankenversicherungen kostenfrei. Das Trainingist als Web-Anwendung im Browser oder als App für iOS bzw. Android verfügbar.Pressekontakt:mementor DE GmbHNoah LorenzE-Mail: mailto:noah.lorenz@mementor.deTelefon: + 49 (0) 341 581 444 33Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/148908/4870721OTS: mementor DE GmbH