KEPLER CHEUVREUX belässt VOLKSWAGEN VORZÜGE auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Volkswagen auf "Buy" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Die Papiere der Wolfsburger seien mit Blick auf die Summe aller Konzernteile unterbewertet, schrieb Analyst Michael Raab in einer am Montag vorliegenden Studie./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben