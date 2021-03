Führender amerikanischer Dermatologe Dr. Mitchell Kline tritt dem wissenschaftlichen Beirat von Inncan Pharma bei

Herzliya , Israel und Calgary, Alberta - (22. März 2021) - Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTC: INNPF) (das „Unternehmen“ oder „ Innocan “) ist stolz berichten zu können, dass Dr. Mitchell Kline in den wissenschaftlichen Beirat des Unternehmens aufgenommen wurde. Dr. Kline wird überdies als aktives Mitglied des für Forschung und Entwicklung zuständigen Teams von Innocan fungieren und seine umfangreiche Erfahrung in der Erforschung und Behandlung verschiedener Hautkrankheiten einbringen, um die Derma-Kosmetiklinie von Innocan weiterzuentwickeln.

Dr. Mitchell Kline is t ein zugelassener Facharzt für chirurgische und klinische Dermatologie und hat ein Fellowship absolviert. Er ist derzeit als leitender Kliniker ( Principal Clinician ) bei Kline Dermatology und als klinische Lehrkraft (Clinical Assistant Instructor ) im Fachb ereich Dermatologie am Weill Cornell Medical College tätig. Er hat mehr als zehn Artikel veröffentlicht, ist Mitglied bei 23 Organisationen, ist Autor von fünf Forschungs- und Konzeptvorschlägen und hat an 14 Präsentationen im Rahmen von Grand Rounds ( Große Visite , Forschungsseminar) teilgenommen. Dr. Kline ist Vorstandsmitglied bestimmter führender Organisationen , darunter Healthright International, Whitehead Institute-MIT, American Academy of Dermatology, Dermatology Foundation, New York Academy of Sciences und die American Society for Dermatologic Surgery. Dr. Kline wurde mit dem Humanitarian Award der Melanoma Research Foundation ausgezeichnet.