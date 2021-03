TAAT Lifestyle & Wellness Ltd. gibt Uplisting in den OTCQX Best Market bekannt

LAS VEGAS und VANCOUVER, 23. MÄRZ 2021 – TAAT LIFESTYLE & WELLNESS LTD. (CSE: TAAT) (OTCQB: TOBAF) (FRANKFURT: 2TP2) (das „Unternehmen“ oder „TAAT“) freut sich bekannt zu geben, dass OTC Markets Group Inc. („OTCM“), Betreiber von Finanzmärkten für 11.000 US- und globale Wertpapiere, bestätigt hat, dass die Aktien des Unternehmens offiziell vom OTCQB Venture Market („OTCQB“) in den höheren Markt OTCQX Best Market („OTCQX“), das höchste Segment der OTCM-Märkte, überführt wurden.

Der OTCQX-Markt unterscheidet sich vom OTCQB-Markt dadurch, dass er für etablierte Unternehmen gedacht ist, im Gegensatz zu Unternehmen, die sich in der Anfangsphase befinden. Emittenten am OTCQX-Markt sind an strengere Berichts- und Offenlegungsstandards gebunden und benötigen eine professionelle Einführung von Drittanbietern als Sponsor. Die OTCM-Vorschriften schließen insbesondere Kleinaktien, Mantelgesellschaften und Konkursunternehmen vom OTCQX-Markt aus. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass dieses Uplisting die bisherigen Fortschritte des Unternehmens in der globalen Tabakindustrie von $814 Milliarden US-Dollar widerspiegelt, nachdem es sein Vorzeigeprodukt im Einzelhandel in Ohio sowie über Online-Kanäle in den USA eingeführt hat.

Das Unternehmen hat außerdem professionelle Beratungsfirmen beauftragt, einen möglichen zukünftigen Antrag auf Notierung der Stammaktien des Unternehmens an der NASDAQ vorzubereiten.

Eine vollständige Übersicht der OTCQX-Regeln für internationale Unternehmen finden Sie unter folgendem Link:

https://www.otcmarkets.com/files/OTCQX_Rules_for_International_Compani ...

Dieses Uplisting gilt nur für US-Marktplätze und stellt keine wesentliche Änderung des Unternehmens oder seiner Geschäftstätigkeit dar.

Setti Coscarella, Chief Executive Officer von TAAT, kommentierte: „TAAT wurde vor weniger als sechs Monaten am OTCQB-Markt zugelassen, und ich sehe es als wirkliche Leistung von uns an, so schnell in den OTCQX-Markt aufgestiegen zu sein. Unser Team und unsere geschätzten Partner haben hart für uns gearbeitet, um Marktanteile aufzubauen, positive Beziehungen zu unseren Investoren zu pflegen und einen guten Ruf auf den Kapitalmärkten aufzubauen. Da den Anlegern durch die vorgeschriebenen Offenlegungsanforderungen des OTCQX-Marktes eine größere Sichtbarkeit gewährt wird, gehen wir davon aus, dass dieses Uplisting das bestehende Vertrauen von Privatanlegern und institutionellen Anlegern in TAAT stärken könnte. Wir rechnen damit, dass TAAT mit einer nachhaltigen Performance in unserem ersten vollen Kalenderjahr der Geschäftstätigkeit in einer günstigen Position sein wird, um in naher Zukunft in den USA vom OTCQX-Markt an den NASDAQ zu wechseln. Wir haben professionelle Beratungsfirmen damit beauftragt, erste Schritte im Vorfeld eines möglichen Antrags auf eine solche Notierung zu unternehmen.“