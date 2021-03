Evotec: Neuer Deal an Land gezogen

Eine neue Kooperation mit Takeda Pharmaceutical dürfte die Geschäfte von Evotec künftig befeuern. Steht der Biotech-Champion jetzt vor einer neuen Kurs-Rallye?

Die Aktie von Evotec (WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809) verzeichnete in den vergangenen Jahren einen beeindruckenden Höhenflug, der sich auch im neuen Jahr 2021 zunächst fortsetzte. So schossen die Papiere zuletzt im Januar auf in der Spitze 43 Euro in die Höhe, womit die Aktie so hoch notierte wie zuletzt im Jahr 2000.