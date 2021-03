Eines ist doch erstaunlich: die Märkte sind bisher ignorant für die absehbaren negativen Folgen des Endlos-Lockdowns in Deutschland.

Ostern ist in Deutschland nun offiziell abgesagt - das hat in der Nacht der Chaos Corona Club beschlossen, ergo die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Länder. Im Grunde ist das alles eine Folge einer Fehler-Kette der Regierenden, aber eines ist doch erstaunlich: die Märkte sind bisher ignorant für die absehbaren negativen Folgen des Endlos-Lockdowns in Deutschland. Aber auch in den USA steigen die Fallzahlen wieder deutlich an, trotz deutlich mehr Impfungen. Gestern wiedere einmal an der Wall Street der Nasdaq der Gewinner, vielleicht ist der Reflations-Trade mit der Rally der Value-Aktien schlicht zu weit gelaufen. Schon bekannt ist, was Jerome Powell vor dem US-Abgeordnetenhaus sagen wird..

