TEL AVIV (dpa-AFX) - Oppositionsführer Jair Lapid hat die Parlamentswahl in Israel als "Stunde der Wahrheit" für sein Land bezeichnet. "Am Ende haben wir zwei Optionen: Eine starke Zukunftspartei oder eine düstere, gefährliche, rassistische und homophobe Regierung, die Geld von hart arbeitenden Menschen nimmt und sie an jene weitergibt, die nicht arbeiten", sagte der 57-Jährige bei der Stimmabgabe mit seiner Frau Lihi in Tel Aviv. "Eine Regierung, die nicht für jene arbeitet, die dieses Land in Gang halten, Steuern zahlen und in der Armee dienen."

Nach Umfragen wird Lapids Zukunftspartei, die in der politischen Mitte angesiedelt ist, zweitstärkste Kraft nach der rechtskonservativen Likud-Partei von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Sie setzt sich unter anderem dafür ein, mehr strengreligiöse jüdische Männer zum Wehrdienst zu verpflichten.