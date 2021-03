ABANO TERME, Italien, 23. März 2021 /PRNewswire/ -- Fidia, ein multinationales pharmazeutisches Unternehmen und weltweit führend in der Forschung, Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Produkten, die hauptsächlich auf Hyaluronsäure und deren Derivaten basieren, hat den Abschluss einer Vereinbarung mit Sanofi bekannt gegeben, die den Erwerb eines integrierten Portfolios von entzündungshemmenden Medikamenten beinhaltet.

Diese Vereinbarung bestätigt den Weg des Pharmaunternehmens in Richtung Internationalisierung und den Plan, sein Angebot an therapeutischen Optionen durch den Zugang zu verschiedenen strategischen Sektoren zu erweitern und damit seine Präsenz auf dem Markt für verschreibungspflichtige Medikamente zu stärken.

Mit dieser jüngsten Einigung hat das Unternehmen seine Präsenz auf dem Markt für verschreibungspflichtige Medikamente gestärkt und darüber hinaus seine Produktpalette weiter ausgebaut, wodurch es seine Führungsposition im Bereich der Gelenkgesundheit festigt und sein Geschäft in der Dermatologie stärkt.

Der abgeschlossene Vertrag ist das Ergebnis eines selektiven Wettbewerbsprozesses im Jahr 2020, in dem sich Sanofi unter den verschiedenen teilnehmenden Unternehmen für Fidia entschieden hat. Die Vereinbarung verdeutlicht die Fähigkeit des Unternehmens, selbst in der aktuellen globalen Situation, in die Zukunft zu blicken und Chancen zu ergreifen.

Nach Abschluss der Transaktion, die derzeit unter dem Vorbehalt steht, dass die Kartell- und Regierungsbehörden grünes Licht für ausländische Direktinvestitionen geben, wird Fidia die Registrierungen, Marken und damit verbundenen kommerziellen Rechte von sieben Produkten erwerben (Urbason: oral und injizierbar, Esperson, Topicorte, Flubason und Dermatop: topisch; Surgam: oral und Zäpfchen; Flebocortid: injizierbar), die führende Marken in ihren Segmenten sind und 2019 einen weltweiten Umsatz von über 40 Millionen Euro verzeichnen.

Im Einzelnen umfasst das neue Angebot vier Kortikosteroide und ein nicht-steroidales Antirheumatikum (NSAID), die bereits zur Behandlung eines breiten Spektrums von Erkrankungen in verschiedenen Therapiegebieten eingesetzt werden.

Die in der Vereinbarung enthaltenen Marken werden in Europa (mit besonderem Fokus auf Italien), Brasilien, Marokko, Tunesien, der Türkei, dem Libanon, Thailand und den Ländern südlich der Sahara vermarktet.