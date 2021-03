PANDION erhält Baugenehmigung für PANDION RISE in Düsseldorf

Mit 35.000 m 2 Gesamtmietfläche und einem Investitionsvolumen von deutlich über 200 Mio. Euro derzeit größtes Gewerbeprojekt von PANDION

Vertrieb beim angrenzenden Projekt PANDION NEXT erfolgreich gestartet

Köln, 23. März 2021 - Die PANDION AG (Unternehmensanleihe, WKN: A289YC), ein führender Immobilienprojektentwickler für hochwertige Wohn- und Gewerbeprojekte in deutschen A-Städten, hat die Baugenehmigung für das Büroprojekt PANDION RISE an der Völklinger Straße in Düsseldorf-Unterbilk erhalten. Unmittelbar am Düsseldorfer Stadttor gelegen wird der ca. 70 Meter hohe, architektonisch anspruchsvolle Büroturm einen neuen Akzent am südlichen Stadteingang setzen. Das PANDION RISE ist mit einer Gesamtmietfläche von 35.000 m2 und einem Investitionsvolumen von deutlich über 200 Mio. Euro das derzeit größte von insgesamt sechs Gewerbeprojekten der PANDION Gruppe. Die Fertigstellung des Büroprojektes ist für das Jahr 2024 geplant.

"Wir freuen uns, dass wir mit dem Erhalt der Baugenehmigung für das PANDION RISE auch planungsseitig entscheidende Weichen für eine Umsetzung stellen konnten. Mit diesem Stadtbaustein wollen wir in unmittelbarer Nähe zum Düsseldorfer Stadttor ein weiteres Landmark-Building schaffen, das neben seiner anspruchsvollen Architektur mit einem modernen und flexibel gestaltbaren Raumkonzept den zukünftigen Nutzer in den Fokus stellt", erklärt Klaus Küppers, Leiter der Kölner PANDION-Niederlassung.

Gemeinsam mit dem Wohnprojekt PANDION NEXT entsteht auf dem 18.400 m2 großen Areal ein mit Wohnen, Arbeiten, Nahversorgung, Gastronomie und öffentlichen Freiflächen durchmischtes Quartier, die Verbindung der beiden Projekte PANDION NEXT und PANDION RISE erfolgt durch einen öffentlichen, begrünten Boulevard. Der Vertrieb im PANDION NEXT ist erfolgreich gestartet, so dass aktuell bereits über 20 % der insgesamt 90 Eigentumswohnungen reserviert bzw. notariell beurkundet wurden.