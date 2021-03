Die Aktie des britisch-australischen Bergbaugiganten BHP Group zauberte ausgehend vom Oktober-Tief (wurde bei knapp 15 GBP markiert) bis Anfang März eine fulminante Zwischenrally auf das Börsenparkett.

Die Aktie des britisch-australischen Bergbaugiganten BHP Group zauberte ausgehend vom Oktober-Tief (wurde bei knapp 15 GBP markiert) bis Anfang März eine fulminante Zwischenrally auf das Börsenparkett. Dann setzten allerdings Gewinnmitnahmen ein und zwangen die Aktie zur (temporären) Umkehr.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu BHP hieß es am 25.02. unter anderem „[…] Auf der Oberseite könnte sich die Bewegung nun bis in den Bereich von 25,0 GBP ausdehnen. Rücksetzer sind ob des exponierten Kursniveaus jedoch mit einzukalkulieren. Diese spielen sich idealerweise oberhalb von 22,2 GBP ab. Unter die 20,0 GBP sollte es weiterhin nicht gehen, anderenfalls muss eine Neubewertung der Situation erfolgen. Auch unter fundamentalen Aspekten hat die Aktie das Momentum auf ihrer Seite. Die haussierenden Rohstoffpreise (vor allem Kupfer) sowie die kürzlich präsentierten, starken 6-Monats-Zahlen des Unternehmens kreieren eine kurstreibende Gemengelage…“



Die haussierenden Rohstoffpreise (u.a. Kupfer, Eisenerz und auch Öl) ermöglichten der Aktie den Zwischensprint ausgehend vom Oktober-Tief bei 15 GBP. Nach dem erfolgreichen Ausbruch über die 22,5 GBP schien der Weg in Richtung 25,0 GBP frei zu sein. Der Aktie gelang es im Anschluss noch, die Rally bis auf 24+ GBP auszudehnen. Die als potentielles Bewegungsziel thematisierten 25 GBP wurden nicht ganz erreicht.

Anfang März setzten jedoch Konsolidierungstendenzen bei Kupfer und Eisenerz ein. Zuletzt bröckelte es auch bei den Ölpreisen. Damit ging BHP das Momentum abhanden. Zudem wurde mit dem wichtigen Kursbereich von 22,5 GBP eine erste wichtige Unterstützung durch die Aktie unterschritten.

In den letzten Handelstagen rückte zunehmend die Marke von 20,0 GBP in den Fokus. Aus unserer Sicht stellt dieser Kursbereich (20,0 GBP in Verbindung mit den 19,1 GBP) die Demarkationslinie für das bullische Szenario dar. Sollte es signifikant darunter gehen, muss eine Neubewertung erfolgen. Sollte es BHP hingegen gelingen, diese Unterstützung erfolgreich verteidigen zu können, könnte dieser Test wiederum als Basis dafür dienen, um wieder auf der Oberseite „anzugreifen“. Kurzum. Die nächsten Handelstage könnten vor diesem Hintergrund richtungsweisenden Charakter haben…