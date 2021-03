Das Edelmetall befand sich zuletzt in einer außerordentlich interessanten Konstellation. Das wiederum nährte die Hoffnung auf anziehende Platinpreise. Doch während das Schwestermetall Palladium zwischenzeitlich loslegte,

Kommen wir auf Platin zurück. In unserer letzten Kommentierung vom 15.03. hieß es unter anderem „[…]Wir sehen die Konsolidierung in einer interessanten Phase. Das Thema Aufwärtsbewegung ist unserer Meinung nach noch nicht ad acta zu legen. Zum einen stützen die zuletzt thematisierten Faktoren (u.a. Marktakteure setzen auf eine deutliche Belebung der Nachfrage), zum anderen ist auch aus charttechnischer Sicht alles im grünen Bereich. Idealerweise bleiben Rücksetzer aber weiterhin auf 1.100 US-Dollar begrenzt. Sollte es hingegen unter die 1.000er Marke gehen (u.a. 200-Tage-Linie), ist eine Neubewertung der Lage unerlässlich. Interessant ist auch das Kursmuster, das sich in den letzten Tagen und Wochen gebildet hat. Die Korrekturbewegung könnte man in das Korsett einer bullischen Flagge (rot dargestellt) pressen. Demnach würde aktuell der Ausbruch aus der potentiellen Flagge über die Oberseite zu beobachten sein. Mit dem Bereich von 1.200 US-Dollar wurde bereits ein erster wichtiger Preisbereich erreicht. Nun gilt es, den Druck auf der Oberseite hochzuhalten und die Attacke in Richtung 1.300 US-Dollar und idealerweise signifikant darüber zu führen…“

Platin konnte die charttechnische Steilvorlage nicht nutzen. Der Ausbruch aus der bullischen Flagge (rot) sowie die Rückeroberung der 1.200 US-Dollar lieferten nicht die erhoffte Initialzündung. Mittlerweile ist der Vorstoß über die 1.200 US-Dollar verpufft. Platin sackte wieder darunter ab.

Damit dominiert nun eine gewisse „Orientierungslosigkeit“ das Handelsgeschehen. Auf der Oberseite muss es für Platin nun darum gehen, frisches Aufwärtsmomentum zu kreieren und über die 1.235 US-Dollar vorzustoßen. In diesem Preisbereich endeten die letzten Versuche. Das erklärte Ziel muss es aber sein, den Widerstandsbereich von 1.300 /1.340 US-Dollar signifikant zu überwinden. Auf der Unterseite ist nun Obacht geboten. Bereits ein Rücksetzer des Edelmetalls unter die 1.100 US-Dollar könnte Platin in Bedrängnis bringen…