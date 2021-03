Die Aktien der Goldproduzenten finden nach wie vor ein schwieriges Umfeld vor.

Die Aktien der Goldproduzenten finden nach wie vor ein schwieriges Umfeld vor. Aufgrund der aktuellen Goldpreisentwicklung fehlt es an positiven Impulsen und dem notwendigen Rückenwind. Gleichzeitig scheint nach der Quartalsberichtssaison die Luft ein wenig raus zu sein.

Auch die Aktie von Goldproduzent Agnico Eagle Mines hatte es in den letzten Wochen (und Monaten) wahrlich nicht leicht. Das Korrekturszenario dominierte bereits seit Ende September des vergangenen Jahres. Ende Februar schien sich die Situation sogar noch einmal zu verschärfen. So hieß es in unserer Kommentierung „Kommt es nun knüppeldick?“ vom 28.02. unter anderem „[…] Am Freitag (26.02.) sackte Agnico Eagle Mines auf unter 56,0 US-Dollar ab und verlor damit den Kontakt zur wichtigen 60 US-Dollar-Marke. Dem Wochenstart kommt aus unserer Sicht eine große Bedeutung zu. Im besten Fall gelingt es der Aktie, wieder Kontakt zu den 60 US-Dollar herzustellen. Mit Blick auf die prekäre Lage bei Gold, ist allerdings fraglich, ob dieses Agnico Eagle Mines kurzfristig gelingen kann. Zunächst dürfte es wohl eher um Schadensbegrenzung gehen. Im Bereich von 54,5 / 53,5 US-Dollar verläuft eine weitere wichtige Unterstützung für die Aktie. Dieser Bereich sollte unter allen Umständen verteidigt werden. Anderenfalls könnte es knüppeldick kommen, denn in diesem Fall könnte sich die Bewegung auch bis auf 45,0 US-Dollar ausdehnen. Auf der Oberseite gilt: Erste Entspannung würde bereits ein Vorstoß über die 60 US-Dollar mit sich bringen.“



Um den thematisierten Bereich 54,5 / 53,5 US-Dollar entbrannte in den darauffolgenden Handelstagen ein zähes Ringen. Mehrere Schrecksekunden waren in dieser Phase zu überstehen. Unterm Strich gelang es der „Bären-Fraktion“ jedoch nicht, die Aktie entscheidend unter diese Zone zu drücken, um so wiederum ein weiteres Verkaufssignal zu provozieren. Aus charttechnischer Sicht würde in diesem Fall theoretisch sogar eine Ausdehnung in Richtung der 45 US-Dollar drohen.

Die Verteidigung der Zone 54,5 / 53,5 US-Dollar muss man mit Blick auf die angespannten Rahmenbedingungen bereits als wichtigen Teil-Erfolg feiern. Agnico Eagle Mines konnte im Anschluss eine Erholung installieren, die sich nun aber in einem wichtigen Stadium befindet.

Aktuell stehen die 60 US-Dollar im Fokus. Diese bilden in Verbindung mit den 63 US-Dollar eine veritable Widerstandszone. Für Agnico Eagle Mines muss es darum gehen, diesen Bereich zu knacken, um der Erholung weitere Relevanz zu verleihen. Aufgrund der ambivalenten Situation am Goldmarkt muss die Unterseite weiterhin im Auge behalten werden. Hier hat die Zone 54,5 / 53,5 US-Dollar aufgrund der zurückliegenden Kursentwicklung noch einmal deutlich an Bedeutung gewonnen. Umso mehr gilt: Darunter sollte es nicht gehen, anderenfalls muss die Lage neu bewertet werden.