MÜNCHEN (dpa-AFX) - Nach einem stark von der Corona-Krise belasteten Jahr wagt der Ticketverkäufer und Konzertveranstalter CTS Eventim für 2021 keine Prognose. Wegen der weiterhin bestehenden erheblichen Unsicherheiten über den Pandemie-Verlauf und dessen Auswirkungen auf das Geschäftsjahr sei ein genauer Ausblick nicht möglich, teilte der MDax -Konzern am Dienstag in München bei der Vorlage der Jahresbilanz mit. Dennoch zeigte sich Konzerchef Klaus-Peter Schulenberg optimistisch: "Die Zeichen stehen gut, dass angesichts einer immer breiteren Verfügbarkeit von Impfstoffen sowie Schnelltests und dem Fortschritt der Impfkampagnen unsere Branche in den nächsten Monaten den Pfad in Richtung Normalität einschlägt."

Am Kapitalmarkt wurden die Nachrichten nur zu Beginn positiv aufgenommen. Nachdem die CTS-Eventim-Aktie kurz nach Handelsbeginn rund 0,8 Prozent im Plus lag, gab sie ihre Gewinne schnell wieder ab und drehte anschließend ins Minus. Zuletzt verloren die Aktien 0,38 Prozent auf 52,10 Euro. Anfang März hatten sie noch rund 59 Euro gekostet, zuletzt aber unter steigenden Corona-Zahlen gelitten, die nun zu einer Verlängerung des Lockdowns in Deutschland führten. Vor einem Jahr waren die Papiere im Corona-Börsencrash noch bis auf fast 25 Euro eingebrochen.