HAMBURG (dpa-AFX) - Das Corona-Jahr hat auch den Windkraftanlagenbauer Nordex belastet. Im laufenden Jahr soll es aber wieder aufwärts gehen. Insgesamt will der Konzern 2021 bei Umsatz und operativem Ergebnis zulegen, wie der MDax-Aufsteiger am Dienstag in Hamburg mitteilte. Dabei geht Nordex davon aus, dass sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das laufende Geschäft ab dem zweiten Quartal reduzieren. An der Börse kamen die Neuigkeiten sehr gut an.

Die seit Wochenbeginn im Index der mittelgroßen Werte notierte Nordex-Aktie sprang am Morgen erstmals seit Ende Februar wieder über die Marke von 24 Euro. Zuletzt notierte das Papier mit rund sechs Prozent im Plus bei 24,18 Euro. Ein Händler bezeichnete den Ausblick als "sehr optimistisch" und als "eine deutliche Überraschung". Auch die US-Investmentbank Goldman Sachs schrieb, die Signale für 2021 seien optimistischer als erwartet. Analyst Anis Zgaya von der Investmentbank Oddo BHF stufte die Margenziele als "beruhigend" ein.