RBC belässt Volvo B auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Volvo B auf "Sector Perform" nach in Aussicht gestellten geringeren Produktionszahlen mit einem Kursziel von 236 schwedische Kronen belassen. Hiervon dürften Europa und Nord- und Südamerika mit insgesamt etwas 10 000 Lkw im zweiten Quartal betroffen sein, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das würde den operativen Gewinn in diesem Zeitraum mit geschätzten 2,9 Milliarden Kronen belasten./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2021 / 04:42 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2021 / 04:47 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.