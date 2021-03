Die negativen Implikationen der Pandemie auf die Wirtschaft waren und sind in Österreich in der Zweiten Republik einzigartig und haben den Einbruch infolge der Finanzkrise 2009 noch bei weitem übertroffen. Österreich verzeichnete 2020 eine Rezession von fast 7 %, die Arbeitslosigkeit erreichte Höchststände. Massive temporäre fiskal- und wirtschaftspolitische Stützungsmaßnahmen zur Sicherung der Liquidität der Unternehmen und von Arbeitsplätzen haben das Budgetdefizit erheblich belastet und zu einem Anstieg der Staatsverschuldung geführt.



"Es besteht aber die vorsichtige Hoffnung, dass die schwerwiegendsten Folgen bereits hinter uns liegen", so Gouverneur Holzmann. Das Wirtschaftswachstum dürfte im Jahr 2021 zwar mit rund 2 % für Österreich noch recht bescheiden ausfallen, aber doch deutlich in den positiven Bereich drehen. Der Lockdown zu Beginn des Jahres 2021 und noch nicht landesweite Öffnungsschritte in einigen Branchen wie dem Tourismus sind ausschlaggebend, dass sich die BIP-Lücke auch heuer nur zögerlich schließen dürfte.



Welchen Beitrag leisten Geldpolitik und OeNB zur Bekämpfung der Pandemie?



Der EZB-Rat hat 2020 umgehend eine Ausweitung der schon bestehenden Wertpapierankäufe vorgenommen und ist mit einem neuen Ankaufprogramm (Pandemic Emergency Purchase Programme - PEPP) den Verwerfungen auf den Finanzmärkten sowie einem damit einhergehenden

Wirtschaftseinbruch zielgerichtet entgegengetreten. Die Geldpolitik hat sich damit als ein entscheidender stabilisierender Faktor erwiesen. Das PEPP ermöglicht dem Eurosystem von März 2020 bis März 2022 den Ankauf von Wertpapieren im Gesamtumfang von bis zu 1.850 Mrd EUR.



"Natürlich haben diese volkswirtschaftlich erforderlichen geldpolitischen Maßnahmen auch die Bilanz und die Gewinn- und Verlust-Rechnung der OeNB beeinflusst. Das geschäftliche Ergebnis wurde im Vergleich zum Vorjahr deutlich geschmälert. Gleichzeitig haben die unkonventionelle Geldpolitik seit 2012 und die Niedrigzinspolitik auch einen starken Rückgang der Zinsausgaben des Staates in Österreich ermöglicht. Mit den Zinsannahmen vom Mai 2012 würden die Zinsausgaben der öffentlichen Hand im Jahr 2021 um 7 Mrd EUR höher liegen", so der Gouverneur.