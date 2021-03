Rundum-Schutz für Bikes und Elektrogeräte (FOTO)

Koblenz (ots) - Debeka Allgemeine erweitert ihr Angebot in der

Der in der Hausratversicherung mögliche Schutz gegen Fahrraddiebstahl wird jetztum ein sogenanntes Bike-Plus-Paket ergänzt und bietet damit nun einenzusätzlichen Schutz für Fahrrad & Co. Es handelt sich hierbei um eineAllgefahrendeckung, die Schäden durch Unfall, Sturz, Vandalismus, Brand oderBlitzschlag sowie Naturgefahren - wie etwa Sturm, Hagel oder Überschwemmung -beinhaltet. Versichert sind nicht nur Fahrräder (auch aus Carbon), sondernebenso E-Bikes, Erwachsenen-Roller und Fahrradanhänger. Schäden an Akkus,Motoren und Steuergeräten von E-Bikes - beispielsweise durch Feuchtigkeit,Kurzschluss oder Überspannung - sind innerhalb der ersten fünf Jahreeingeschlossen.Besonders interessant für Verbraucher: Eine beitragsfreie ad-hoc-Versicherungfür das Bike greift sofort, auch wenn die Hausratversicherung inklusiveFahrraddiebstahl-Schutz erst zum nächstmöglichen Termin - zum Beispiel infolgeeines Wechsels des Versicherers - beantragt wird.Elektronik-PaketDas Elektronik-Paket sichert sämtliche elektronischen Geräte ab, die zu einemPrivathaushalt gehören und durch unvorhergesehene Ereignisse zerstört,beschädigt oder gestohlen werden. Unter diesen Allgefahren-Schutz fallen nebenklassischen Haushaltsgeräten, wie zum Beispiel Waschmaschine, Trockner,Geschirrspüler und Kühlschrank, auch Küchenmaschinen (zum Beispiel derThermomix) oder Kaffeevollautomaten, Heimwerkermaschinen, Rasenmäher und weitereGeräte sowie Informations-, Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik. Dazuzählen mobile Endgeräte wie Smartphones, Tablets und Laptops, wenn sie etwaherunterfallen oder beispielsweise durch Feuchtigkeit, Vandalismus oderÜberspannung beschädigt werden. Auch unvorhergesehene Schäden durchBedienungsfehler, Sand, Frost, Flüssigkeiten oder Sturz sind eingeschlossen.Pressekontakt:Dr. Gerd BennerLeiter UnternehmenskommunikationTelefon (02 61) 4 98 - 11 00Christian ArnsAbteilungsleiter KonzernkommunikationTelefon (02 61) 4 98 - 11 22Debeka Allgemeine Versicherung AG56058 KoblenzTelefon (02 61) 4 98 - 11 88Telefax (02 61) 4 98 - 11 11E-Mail mailto:presse@debeka.deInternet http://www.debeka.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/57398/4870851OTS: Debeka Versicherungsgruppe