Monaco (ots) - Am gestrigen Montagabend gab Star-Investor Nico Rosberg in derVOX-Sendung "Die Höhle der Löwen" den Zuschlag an ein Startup, das sich derProduktion von Pasta aus Grillenmehl verschrieben hat. Damit investiert derUnternehmer und Formel-1-Weltmeister erneut in einen nachhaltigen Food-Trend.Die High Protein Pasta des deutschen Startups Beneto Foods basiert aufGrillenmehl, welches die Nudeln sehr eiweißhaltig macht. Grillen enthalten imVergleich zu Rindfleisch etwa doppelt so viele Proteine und sind zudem reich anEisen, Vitamin B12, Kalium und Calcium. In anderen Ländern stehen essbareInsekten traditionell seit Jahrhunderten auf dem Speiseplan und zählen aufgrundihres hohen Vitamin- und Nährstoffgehalts zu den besonders gesundenDelikatessen. Auch in westlichen Ländern entdeckt man den Trend zunehmend fürsich. Das liegt nicht nur an den gesundheitlichen Vorzügen, sondern vor allemauch an den Vorteilen für die Umwelt. Im Gegensatz zur konventionellenFleischproduktion benötigen Insekten nämlich sehr viel weniger Ressourcen fürHaltung und Wachstum und verursachen damit kaum Treibhausgas-Emissionen. DieGrillenzucht kommt außerdem ohne Hormone, Antibiotika und Tierleid aus, da dieKaltblüter in Kältekammern in eine natürliche Schockstarre versetzt werden undsterben, ohne dass sie Schmerzen oder Stress empfinden.Laut einer Einschätzung des britischen Finanzunternehmens Barclays wird derMarkt für Insekten-Food in den USA und Europa in den nächsten zehn Jahren aufacht Milliarden US-Dollar anwachsen* und damit auch für großeLebensmittelhersteller attraktiv werden. Insekten bieten somit eine möglicheLösung für die Ernährung einer wachsenden Weltbevölkerung unter den Vorzeichendes Klimawandels sowie ein stabiles Einkommen für Landwirte inEntwicklungsländern. Ein weiterer Vorteil an der Züchtung von sogenanntemMikrovieh: Die Grille kann zu 100% verwertet werden und frisst gerneNebenerzeugnisse aus der Lebensmittelindustrie oder der Landwirtschaft wie zumBeispiel Weizenkleie.Nico Rosberg sagte: "Klimaschutz beginnt auf dem Teller. Wenn man bedenkt, dassein Großteil der weltweiten Treibhausgase durch die Massentierhaltung entsteht,wird deutlich, dass wir neue Ansätze brauchen, die auch bevölkerungsstarkenSchwellen- und Entwicklungsländern zu Gute kommen. Insekten können hierfür eineLösung sein, denn sie bieten eine Proteinversorgung ohne umweltschädlicheNebenwirkungen. Ich bin davon überzeugt, dass dieser Trend sich in den nächstenJahren weiterentwickeln wird und stolz darauf, mit Beneto Foods einen erstenSchritt in diese Richtung zu gehen."