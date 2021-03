DGAP-News: Capcora GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung

Obton sichert sich Mezzanine-Zwischenfinanzierung zur Unterstützung des weiteren Wachstums in Italien



23.03.2021 / 11:00

Der dänische Asset Manager Obton A/S ("Obton") hat eine nachrangige Brückenfinanzierung in Höhe von ca. EUR 22 Mio. für ein Portfolio von operativen Solarprojekten in Italien mit einer Gesamtleistung von mehr als 20 MWp aufgenommen. Der Kurzläufer mit einer Laufzeit von 18 Monaten wurde von einem europäischen Kreditfonds bereitgestellt und dient als Akquisitionsfinanzierung sowie für die Modernisierung der Projekte. Obton wurde bei der Transaktion von der deutschen Beratungsfirma Capcora begleitet, die als alleiniger Financial Advisor fungierte.