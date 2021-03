Vectron Systems AG: myVectron-Anbindung an DATEV Kassenarchiv online

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Nürnberg / Münster, 23. März 2021 - Der IT-Dienstleister DATEV eG (DATEV) und die Vectron Systems AG (Vectron), ein führender Anbieter intelligenter, digitalisierter Kassensysteme bestehend aus Hardware, Software und Cloud-Services, mit Schwerpunkt in den Branchen Gastronomie und Bäckerei, haben eine Schnittstelle zur Kassendatenarchivierung freigegeben. Im Vorfeld wurde ein umfangreicher Feldtest erfolgreich durchgeführt. Mittels der Schnittstelle erfolgt die Übergabe der Daten aus den verschiedenen Vectron- und Duratec-Kassensystemen an das DATEV Kassenarchiv online automatisiert und in der Struktur der DFKA-Taxonomie-Kassendaten. Dabei wird die aktuelle Version der digitalen Schnittstelle der Finanzverwaltung für Kassensysteme (DSFinV-K) genutzt, also der neueste gesetzliche Standard. Mithilfe der Schnittstelle können Vectron-Kunden ihre Kassendaten über einen durchgängig digitalen Prozess an die DATEV-Lösungen rund um die Finanzbuchführung weitergeben.Die Schnittstelle unterstützt mehr als 20 Geschäftsvorfalltypen, z. B. auch Privatentnahmen, Pfandrückzahlungen und Gutscheine. Sobald der Tagesabschluss an der Kasse gemacht ist, werden die relevanten Daten innerhalb von Sekunden an den Steuerberater geschickt, völlig ohne manuelle Zwischenschritte. Das senkt den Aufwand beim täglichen Kassenabschluss deutlich und macht es einfacher, den gesetzlichen Anforderungen an eine ordnungsgemäße Kassenführung gerecht zu werden.Vectron-Kunden stammen vorwiegend aus den Branchen Gastronomie und Bäckerei, die Kassensoftware eignet sich jedoch auch für viele andere Branchen wie z. B. Hotels, Handel und Friseure. Viele der Kundenbetriebe in Deutschland sind Mandanten von Steuerberatern, die im Rahmen der Finanzbuchführung und der betriebswirtschaftlichen Beratung DATEV-Lösungen einsetzen. Vectron hat deshalb eine Schnittstelle an das DATEV Kassenarchiv online entwickelt, über die die steuerrelevanten Daten aus den Kassensystemen über das DATEV Kassenarchiv online in das DATEV Kassenbuch online und damit in die DATEV-Systeme für die Finanzbuchführung übertragen werden können.