MCI Digital Twin Lab baut Simulationsumgebung für Arbeitsmaschinen & Fahrzeuge

Innsbruck (ots) - Liebherr und Prinoth, sowie die Industriellenvereinigung Tirol

und deren Mitglieder, profitieren vom Forschungszentrum Digital Twin Lab am MCI



Das in Zusammenarbeit mit der Industriellenvereinigung Tirol gestartete "Digital

Twin Lab" der Unternehmerischen Hochschule® stellt eine leistungsstarke

Simulationsumgebung für elektrische, hybride und nicht-konventionelle

Antriebsstränge bereit, um komplexe technische Entscheidungen zu treffen, die

teure und zeitaufwändige Wiederholungsläufe in den Unternehmen minimieren. Durch

die Treffsicherheit und Praxistauglichkeit der eingesetzten Tools im Digital

Twin Lab am MCI lassen sich bereits jetzt in der Praxis Entwicklungszyklen im

Bereich der Neukonstruktion verkürzen und Ressourcen gezielter verteilen.





Dabei werden für das Pistenfahrzeug 'Leitwolf' von Prinoth und die Planierraupenvon Liebherr maßgeschneiderte Lösungen angeboten.Martin Kirchmair, Leiter der Forschung und Entwicklung bei Prinoth, erklärt: "Das Digital Twin Lab am MCI ist für uns so wichtig, da es uns hilft, denFahrzeugentwicklungsprozess zu rationalisieren, indem es ein Werkzeug zurVerfügung stellt, das es einfacher und kostengünstiger macht, neue technischeLösungen auszuloten." Neben den technologischen Fortschritten birgt der DigitalTwin für Prinoth auch die Möglichkeit, Arbeitsprozesse innerhalb der Teams zuerleichtern. So kann dieses umfassende und detaillierte digitaleSimulationsmodell, das benutzerfreundlich ist, leicht an die Entwicklerteamsinnerhalb des Unternehmens weitergegeben werden. Außerdem sieht Prinoth Vorteileim Digital Twin Lab, zukünftig interaktive Fahrertrainings zu ermöglichen, indenen eine Simulationsumgebung für die Fahrzeugbedienung bereitgestellt wird.Dies erhöht die Trainingsmöglichkeiten und somit auch die Fahrerkompetenzen.Für Liebherr steht die Erstellung von validen Simulationsansätzen, um dieEntwicklungszeit zu verkürzen, im Mittelpunkt. Simon Probst, TechnischeBerechnung und Simulation von Liebherr, erklärt: " Aktuellstes Beispiel hierfürist die neue Planierraupen-Generation 8, deren Hydraulik-Regelsysteme erstmalskomplett mithilfe der neuen Tools im Digital Twin Lab am MCI nachgebildet wurdenund nun die Basis für zukünftige Assistenzsysteme bilden." Im nächsten Schrittstrebt Liebherr im Rahmen der Zusammenarbeit im Digital Twin Lab die kompletteSimulation der Planierraupenbewegung an - startend bei der Eingabe des Fahrersbis zum Bodenkontaktmodell des Laufwerks.Neu im Digital Twin Lab: Digital Twin muss in einer digitalen Welt lebenMehr als ein Jahr nach der Inbetriebnahme des Digital Twin Labs am MCI wird nundie nächste Entwicklungsphase angedacht. Zu der bisherigen Simulation derAntriebsstränge wird daran gearbeitet, eine digitale Umgebung zu erschaffen, inwelcher die Arbeitsmaschinen virtuell agieren. Dabei sollten auch maschinelleSzenarien in einer digitalen Umgebung durchgespielt werden, um unter anderemauch Störfälle zu simulieren. MCI Projektleiter Andreas Mehrle erklärt diesfolgendermaßen: "Um eine realistische Einschätzung der Funktion derArbeitsmaschinen zu erhalten, muss die Umgebung erfolgreich simuliert werden.Denn eine Maschine verhält sich bei +20 Grad anders als bei -35 Grad." Dabeiwerden digitale Abbilder von hydraulisch betriebenen Arbeitsmaschinen erstellt,erklärt Mehrle, um so die Entwicklungszeit und Arbeitsaufwände effizient undtermingerecht zu gestalten. Die hierbei gewonnenen Erkenntnisse werden denbeteiligten Industriepartnern direkt für deren Entwicklungsprozesse zurVerfügung gestellt, so kann Innovation und Standortsicherung für regionaleIndustrie und deren Wertschöpfung bestmöglich umgesetzt werden."Wir sind erfreut über die Fortschritte, die im Digital Twin Lab stattfinden undsehen massives Potenzial für weitere innovative Projekte in Tiroler Unternehmen,diese Technik zu nutzen", erklärt Christoph Swarovski, Präsident derIndustriellenvereinigung Tirol.Das Digital Twin Lab am MCI besitzt die Ressourcen, diese Kenntnisse auch aufandere Arbeitsmaschinen umzusetzen und individuelle Lösungen für weitereUnternehmen zu erstellen.Mehr Informationen, Bilder & Video(https://www.mci.edu/de/medien/news/3361-mci-digital-twin-lab)Pressekontakt:MCI Management Center InnsbruckSusanne GutschePublic Relations+43 (0)512 2070 1527mailto:susanne.gutsche@mci.eduhttp://www.mci.eduWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/66904/4870894OTS: MCI Management Center Innsbruck