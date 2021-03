Technik-Ostergewinnspiel 2021 von Basic Tutorials (Graphic: Business Wire)

Los geht es am 1. April, dem ersten Ostertag des Jahres 2021. Von diesem Datum an folgen täglich neue Gewinnspiele, bei denen etwa Lautsprecher, Tastaturen oder PC-Gehäuse verlost werden. Was genau es in diesem Jahr zu gewinnen gibt, soll an dieser Stelle noch nicht verraten werden – schließlich ist gerade die jeden Tag aufs Neue sich äußernde Neugier zentraler Faktor des mehrtägigen Gewinnspiels. Dank der vielen Unternehmen, die Gewinne zur Verfügung stellen, erstrecken diese Tage sich noch deutlich über das Osterfest hinaus, sodass mit einem Gewinn von Basic Tutorials nicht nur Ostern, sondern auch die Blütephase des Frühlings gefeiert werden kann. Zu den Unternehmen, die Basic Tutorials in diesem Jahr unterstützen, zählen Alpenföhn, AVM, Backforce, be quiet!, Corsair, Deepcool, Fractal Design, Gamewarez, IKEA, MSI, Nanoleaf, nerdytec und Sharkoon. Die Namen verraten bereits, dass Gaming- und Technikfans definitiv auf ihre Kosten kommen werden.

Gadgets, Zubehör, Komplettausrüstungen und einiges mehr – all das kann gewinnen, wer ab dem 1. April täglich vorbeischaut. Es handelt sich nämlich strenggenommen nicht um ein großes, sondern um viele kleine Gewinnspiele, sodass jeden Tag eine neue Chance besteht, den eigenen Hut in den Ring zu werfen.

Weitere Informationen zum Gewinnspiel, zu den Teilnahmeformalitäten sowie zu den möglichen Gewinnen gibt es hier:

https://basic-tutorials.de/ostergewinnspiel-2021-viele-technik-gewinne ...

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210323005574/de/