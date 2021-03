DEUTSCHE BANK belässt Volvo B auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Volvo B auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 schwedische Kronen belassen. Die Chipknappheit in der Branche treffe Produktion und Gewinnentwicklung der Schweden im zweiten Quartal, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2021 / 07:01 / GMT