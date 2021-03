Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

DEUTSCHE BANK belässt Unilever PLC auf 'Buy' Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Unilever PLC auf "Buy" mit einem Kursziel von 5500 Pence belassen. Der Konsumgüterkonzern habe sehr positive Einblicke in sein US-Geschäft gegeben, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Dienstag vorliegenden …