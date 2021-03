FRANKFURT (dpa-AFX) - Der längere Lockdown in Deutschland und die nur mangelnden Impffortschritte in Europa bereiten den Anlegern wieder größere Sorgen. Am Dienstag blieben die Aktien von Reisewerten, denen es derzeit an einer klaren Perspektive in der Pandemie fehlt, wie schon am Vortag unter Druck. Papiere der Lufthansa verloren auf dem vorletzten Platz im MDax vier Prozent. Ihnen droht der fünfte Verlusttag in Folge. Nach einer Erholung monatelangen Erholung stehen die Papiere schon seit Anfang März wieder stärker unter Druck.

Nicht viel besser erging es den Aktien von Fraport , die am Dienstag um 2,3 Prozent fielen. Ausgeprägt waren auch die Verluste auf internationaler Bühne, so sackten die Papiere des Reisekonzerns Tui im Londoner Handel um 3,7 Prozent ab. Getroffen wurden ferner die in Madrid notierten Anteile von Amadeus IT , einem Anbieter von Reisebuchungs-Software. Sie rutschten als einer der schwächsten Werte im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx um 2,8 Prozent ab.