München (ots) -



- Deutschland klettert im Gesamtranking um einen Platz auf Rang 2

- Elektroautoverkäufe steigen in Deutschland um über 250 Prozent, viele neue

Modelle geplant

- China führend bei Batterieproduktion und im Gesamtranking



Deutschland hat sich im Vergleich der sieben großen Automobilnationen im Bereich

Elektromobilität um einen Rang verbessert und liegt nun auf Platz 2 hinter

China. In der Kategorie Markt klettert Deutschland von Rang 5 auf den

Spitzenplatz. Verantwortlich hierfür ist ein Anstieg der Verkaufszahlen von

E-Autos um über 250 Prozent.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Zu diesen Ergebnissen kommt der "Index Elektromobilität". Der von derUnternehmensberatung Roland Berger und der fka GmbH Aachen gemeinsam entwickelteLändervergleich für China, Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Südkorea undden USA untersucht die drei zentralen Bewertungsbereiche Markt, Industrie undTechnologie."Der Trend zur Elektromobilität hat in den letzten Monaten noch einmal deutlichFahrt aufgenommen. Während die Gesamtverkäufe der Autoindustrie wegen derCorona-Pandemie sinken, befindet sich die Elektromobilität global im Aufwind",sagt Wolfgang Bernhart, Partner bei Roland Berger. "Die Dynamik wird weiter hochbleiben, weil die Industrie erkannt hat, dass sie sich anpassen und ihreTransformation beschleunigen muss. Alleine in 2021 und 2022 sollen über 20 neueE-Modelle von deutschen Herstellern auf den Markt kommen."Jedes achte Fahrzeug in Deutschland ist ein StromerDeutschland belegt im Bereich Markt vor Frankreich und China den ersten Platz.Fast 400.000 Elektroautos wurden im vergangenen Jahr neu zugelassen. Dasbedeutet ein Plus von über 250 Prozent. 2019 lag dieser Wert noch bei 112.000.Gemessen an verkauften Stückzahlen ist Deutschland damit hinter China nun derzweitgrößte Markt für E-Autos weltweit. Der Anteil der Elektrofahrzeuge inDeutschland am Gesamtmarkt stieg auf 12,6 Prozent, wobei die staatlicheFörderung in Form von Kaufprämien den positiven Trend unterstützte. InFrankreich, wo der Elektroauto-Anteil bei 9,5 Prozent liegt sowie in Italien undSüdkorea gingen die Absatzzahlen von Elektrofahrzeugen ebenfalls deutlich nachoben. Demgegenüber verzeichneten die USA und China nur moderate Zuwächse."Der positive Trend in Europa, auch begünstigt durch die staatlichen Zuschüsse,deutet darauf hin, dass die Lücke zu China langfristig gesehen verringert werdenkann", sagt Alexander Busse, Senior Consultant bei der fka GmbH Aachen.China weiterhin dominant bei ProduktionsvoluminaMit Blick auf die gefertigten Stückzahlen dominiert China weiterhin sowohl beiE-Autos als auch bei Batteriezellen. Die Produktion von vollelektrischen