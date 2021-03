--------------------------------------------------------------

Berlin (ots) - Mehr als zwölf Monate Corona-Pandemie. Was macht dies mit den

Apotheken vor Ort, vor allem im Hinblick auf die Digitalisierung? Dieser Frage

widmet sich die neue aposcope-Studie "Status Quo 2021 Digitalisierung in der

Apotheke - Zahlen, Daten, Fakten zum Megatrend". Mehr als 500 befragte

Apotheker:innen und PTA liefern Einblicke in den digitalen Alltag in der

Apotheke. Dabei zeigen die Ergebnisse im Vergleich zum Vorjahr eine

bemerkenswerte Entwicklung.





Bereits zum sechsten Mal befragt aposcope das Apothekenpersonal im Hinblick aufdie digitalen Strukturen vor Ort und ihre generelle Einstellung dazu. DieErgebnisse in diesem Jahr haben dabei einen besonderen Stellenwert, denn seitder Digitalisierungsstudie 2020 sind rund zwölf Monate vergangen, in denen dieCorona-Pandemie den Alltag in den Apotheken auf den Kopf gestellt hat. Wie sichdies auf die Digitalisierung ausgewirkt hat, zeigt das Apothekenpersonal inseinen Antworten.Grundsätzlich steht das Apothekenpersonal der Digitalisierung mehrheitlichaufgeschlossen gegenüber (81 %) und betrachtet sie als Chance für die Apotheke(67 %). Im Vergleich zum vergangenen Jahr haben sich diese Einschätzungen nocheinmal gesteigert. Dennoch sehen acht von zehn Befragten in punctoDigitalisierung Nachholbedarf in den Apotheken. Insbesondere dieDigitalkompetenz des Personals wird dabei von der Mehrheit (67 %) infragegestellt. So gibt ebenfalls ein Großteil der Apothekenteams (82 %) an, mehrdigitales Wissen und Fähigkeiten zu benötigen, als sie momentan besitzen. ImHinblick auf den Digitalisierungsindex Apotheke (DIA) zeigt sich im Vergleichzum Vorjahr eine Stagnation: Er liegt bei knapp 50 von 100 möglichen Punkten.Der DIA berechnet sich anhand unterschiedlicher Indikatoren aus den BereichenEinstellung/Offenheit, Nutzung von elektronischen Formaten zur Kundenansprache,Einsatz von digitalen Lösungen für Geschäftsprozesse sowie Qualifikation derMitarbeitenden und externe Vernetzung. Berücksichtigt werden dabeiausschließlich die Antworten von Apothekeninhaber:innen.Welchen Einfluss die Corona-Pandemie auf die digitale Entwicklung derVor-Ort-Apotheken hat und in welchen Segmenten es sogar einen digitalenAufschwung gab, verraten die umfassenden Ergebnisse der neuen Marktanalyse, dieab sofort zum Preis von 990 Euro netto bestellt werden können . Sie erhalteneine grafische Auswertung inklusive einem ausführlichen Tabellenband mitdetaillierten Daten und Umfrageergebnissen. Jetzt direkt bestellen!(https://marktforschung.aposcope.de/marktanalyse-bestellen/)Hinweis zur Methodik: Für die aposcope-Studie "Status Quo 2021: Digitalisierungin der Apotheke - Zahlen, Daten, Fakten zum Megatrend" wurden im März 2021insgesamt 503 verifizierte Apotheker:innen und PTA online befragt. AlleInformationen zur Studie gibt es hier (https://marktforschung.aposcope.de/status-quo-2021-digitalisierung-in-der-apotheke/) .