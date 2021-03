BERENBERG stuft JCDecaux auf 'Buy'

Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Sarah Simon

Analysiertes Unternehmen: JCDecaux

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 28

Kursziel alt: 18

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat JCDecaux nach Jahreszahlen und einer Investorenveranstaltung von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 18 auf 28 Euro angehoben. Analystin Sarah Simon zeigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie optimistischer bezüglich einer Erholung der Gewinne. Das Interesse des Publikums für Außenwerbung dürfte nach coronabedingten Restriktionen mit einer Wiedereröffnung von Marktsegmenten zunehmen. Deutlich niedrigere Kundenfrequenzen im Werbegeschäft an Flughäfen sollten derweil im Aktienkurs hinlänglich eingepreist sein./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2021 / 17:04 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.