Camelot ITLab zum Besten Berater in der IT-Implementierung gekürt / Wiederholte Auszeichnung für herausragende Kundenzufriedenheit

Mannheim (ots) - Camelot Innovative Technologies Lab (Camelot ITLab) wurde auch

2021 vom Wirtschaftsmagazin brand eins und statista als "Bester Berater"

Deutschlands im Bereich IT-Implementierung gewürdigt. Ausschlaggebend für den

Spitzenplatz war insbesondere die Einschätzung der Projektqualität durch

Kundenunternehmen. Die Ergebnisse der Beste Berater-Studie zeigen, dass sich

Kunden in ihrer digitalen Transformation hervorragend von Camelot ITLab

unterstützt fühlen.



"IT-Projekte sind heute oftmals mit einer umfangreichen Transformation

verbunden, die sich auf Menschen, Organisation und Prozesse auswirkt", so

Steffen Joswig, Geschäftsführer bei Camelot ITLab. "Kunden benötigen einen

Partner, der diese Transformation in allen Aspekten begleiten kann - vom

initialen Business Case bis hin zu einem wirkungsvollen, datengestützten Change

Management. Mit ihrer Beurteilung in der Beste Berater-Studie bestätigen unsere

Kunden, dass sie diesen Partner in uns gefunden haben."







Wirtschaftsmagazin brand eins jährlich die gemeinsam mit statista durchgeführte

Studie "Beste Berater". Die Ergebnisse resultieren aus einer umfassenden

Befragung von Partnern aus Beratungsunternehmen und Führungskräften in kleinen,

mittleren sowie großen Unternehmen. Die Bestenliste gliedert sich in 16 Branchen

und 18 Arbeitsbereiche und erlaubt so einen granularen Vergleich von

Schwerpunkten und Bewertungen.



Camelot ITLab bietet für Berater(innen) und Entwickler(innen) zahlreiche

Karrierechancen und innovative Kundenprojekte. Aktuelle Stellenausschreibungen

sind auf der Homepage (https://www.camelot-itlab.com/de/karriere-bei-camelot/)

des Unternehmens einzusehen.



Über die Camelot ITLab GmbH



Camelot Innovative Technologies Lab (Camelot ITLab) ist ein führendes

IT-Beratungsunternehmen für digitalisiertes Value Chain Management und

Innovationstreiber für neue Enterprise-Technologien wie Blockchain und AI. Wir

leiten und begleiten Unternehmen auf der ganzen Welt in der Transformation ihrer

System-Landschaften, mit einem starken Fokus auf Supply Chain Management,

Logistik, Data & Analytics, Customer Experience und ERP. Camelot ITLab ist ein

langjähriger Partner der

bietet sowohl maßgeschneiderte SAP-Implementierungen als auch eigene, disruptive

Lösungen. Als Teil der CAMELOT Consulting Group mit 1.800 Mitarbeitenden

weltweit steht Camelot ITLab für höchste Qualität und Verantwortung, belegt

durch eine ausgezeichnete Erfolgsbilanz. Innovation to Solution.

https://www.camelot-itlab.com/de/



