Köln (ots) - +++ Erstmals Post Consumer-Recyclingkunststoff aus gebrauchten

Verpackungen aus dem Gelben Sack/der Gelben Tonne in der dekorativen Kosmetik im

Einsatz +++ Vollwertiger Ersatz für Neuware, der zugleich die Umwelt schont: 54

Prozent weniger Treibhausgase im Vergleich zur Verwendung von Neukunststoff +++



Ein Novum in der dekorativen Kosmetik: Erstmals setzt ein Kosmetikunternehmen

Post Consumer-Recyclingkunststoff aus gebrauchten Verpackungen aus dem Gelben

Sack/der Gelben Tonne bei der Herstellung der Verpackungen seiner

Beauty-Produkte ein. Ab dem Frühjahr 2021 bringt der Experte für dekorative

Kosmetik cosnova seine Nagellack-Fläschchen der Marke CATRICEund seinen essence

Concealer camouflage+ matt und camouflage+ healthy glow mit Verschlusskappen aus

Procyclen auf den Markt. Im Rahmen des Relaunches seines essence

Lipgloss-Bestsellers, dem extreme shine volume lipgloss , nutzt cosnova

ebenfalls den Recyclingkunststoff von Interseroh für die Verschlusskappen - und

reduziert den Materialeinsatz zusätzlich um rund 25 Prozent. Procyclen wird vom

Umweltdienstleister Interseroh nach strengen Qualitätsstandards aus

Kunststoffabfällen aus der Sammlung der dualen Systeme hergestellt. Die

Verschlusskappen kommen dabei nicht mit dem Produktinhalt in Berührung.







"cosnova setzt Trends, auch beim nachhaltigen Verpackungsdesign", sagt AxelGeiger, Executive Expert Purchase & Packaging bei cosnova . "Mit dem verstärktenEinsatz von Rezyklaten für unsere Produktverpackungen wollen wir einen Beitragzur Reduktion von Neuplastik leisten. Ein entsprechender Hinweis auf denNagellack-Kappen soll zudem auch dafür sensibilisieren, wie wichtig Recyclingfür den Umwelt- und Klimaschutz ist." Nach wissenschaftlichen Untersuchungen desFraunhofer-Instituts UMSICHT spart der Einsatz des RecyclingkunststoffsProcyclen im Vergleich zur Verwendung von Neuware 54 Prozent klimaschädlicheTreibhausgase ein.Der Einsatz von Procyclen in der dekorativen Kosmetik ist ein wichtiges Signalfür den Markt. Bislang existieren keine eindeutigen rechtlichen Standards fürdie Verwendung von Kunststoff-Rezyklaten aus Verpackungsabfällen aus dem GelbenSack/der Gelben Tonne in der Kosmetikbranche. Das Beispiel dercosnova-Verpackungen zeigt, was heute im Kunststoffrecycling technisch möglichist. Mit dem preisgekrönten Recycled-Resource-Verfahren erstellt Interserohqualitätsgesicherte Rezyklate nach individuellen Vorgaben. "Die eigens fürcosnova entwickelte Rezeptur enthält mehr als 94 Prozent Post-Consumer-Materialund wurde durch eine Minimal-Zugabe sehr fein kombinierter Spezialadditivegenauestens auf die Kund*innenwünsche abgestimmt", erläutert Dr. Manica