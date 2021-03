Stuttgart (ots) -



- Verbraucherinnen und Verbraucher nennen in der neuen "Trusted Brand Studie

2021" mehr als 3.500 vertrauenswürdige Marken in 21 Kategorien.

- Nachhaltige Marken stehen dabei ganz oben in der Gunst, z. B. Frosch bei

Haushaltsreinigern. Bei Gütern des gehobenen Bedarfs sind es traditionsreiche

und gleichzeitig innovative Marken wie Bosch bei Haushaltsgeräten. VW bleibt

auf Platz eins der vertrauenswürdigsten Automobilmarken.

- Die Corona-Pandemie hat die Einstellung zum Shoppen verändert.



Die Corona-Krise hat vieles in Deutschland verändert, sie konnte das Vertrauen

der Konsumenten in Markenqualität jedoch nicht erschüttern. Die Lust zum Shoppen

hat durch die Pandemie gelitten, aber jeder Fünfte betont, dass er in dieser

Krisensituation häufiger zu bekannten, vertrauten Marken und Produkten gegriffen

hat als davor. Das belegen die aktuellen Ergebnisse der Reader's Digest Studie

"Trusted Brand 2021", in der erneut 4.000 Verbraucher gefragt wurden, welchen

Marken sie am meisten vertrauen - und zwar so sehr, dass sie diese Freunden und

Familie empfehlen würden. Die Befragten nannten insgesamt 3.504 Marken über 21

Produktkategorien hinweg. Die bevölkerungsrepräsentative Studie macht dabei,

anders als andere Umfragen, keine Markenvorgaben.







Brands 2021": Abtei,

Gerolsteiner, Haribo, Hohes C, Nivea, Persil, Rotkäppchen, Samsung, Sparkasse,

Teekanne, Volkswagen, Weight Watchers, Wick.



Rügenwalder Mühle überzeugte in der neuen Kategorie Vegetarische/Vegane

Produkte. Viele der gekürten Marken haben die Konsumenten bereits in den

Vorjahren überzeugt. Veränderungen gab es in den Kategorien Nahrungsmittel und

Gewichtsabnahme: Dr. Oetker löst dieses Jahr Nestlé ab, Weight Watchers nimmt

vor Almased den Spitzenplatz ein.



Vertrauen bildet sich vor allem durch das unmittelbare Markenerlebnis der

Konsumenten. Stimmen Qualität und Preis-Leistungsverhältnis? Werden die

Ansprüche an das Produkt und den Service erfüllt? Das sind erneut die

wichtigsten Leistungsdimensionen bei ihrer Bewertung. Der Umweltschutz rangiert

auf Platz vier im Verbraucherfokus, deutlich vor "Innovationskraft" oder

"Prestige" einer Marke. Die jeweiligen Top 3 zu den sieben befragten

Leistungsdimensionen für das Markenvertrauen sind 2021:



Qualität: Miele,



Reputation/Prestige: Apple, Mercedes, Miele



Nachhaltigkeit/Umweltschutz: Frosch, Alnatura, Tesla



Bedürfnisorientiert : Apple, Samsung, Aldi



Serviceorientiert/Kundenzentriert : Amazon, Miele, Apple



Innovationskraft/Fortschrittlichkeit : Apple, Samsung, Tesla Seite 2 ► Seite 1 von 2



An der Spitze in ihren Produktkategorien stehen diese Marken - die "Most TrustedBrands 2021": Abtei, Allianz , Aspirin, Bosch, C&A, Dr. Oetker, Edeka, Frosch,Gerolsteiner, Haribo, Hohes C, Nivea, Persil, Rotkäppchen, Samsung, Sparkasse,Teekanne, Volkswagen, Weight Watchers, Wick.Rügenwalder Mühle überzeugte in der neuen Kategorie Vegetarische/VeganeProdukte. Viele der gekürten Marken haben die Konsumenten bereits in denVorjahren überzeugt. Veränderungen gab es in den Kategorien Nahrungsmittel undGewichtsabnahme: Dr. Oetker löst dieses Jahr Nestlé ab, Weight Watchers nimmtvor Almased den Spitzenplatz ein.Vertrauen bildet sich vor allem durch das unmittelbare Markenerlebnis derKonsumenten. Stimmen Qualität und Preis-Leistungsverhältnis? Werden dieAnsprüche an das Produkt und den Service erfüllt? Das sind erneut diewichtigsten Leistungsdimensionen bei ihrer Bewertung. Der Umweltschutz rangiertauf Platz vier im Verbraucherfokus, deutlich vor "Innovationskraft" oder"Prestige" einer Marke. Die jeweiligen Top 3 zu den sieben befragtenLeistungsdimensionen für das Markenvertrauen sind 2021:Qualität: Miele, Apple , SamsungReputation/Prestige: Apple, Mercedes, MieleNachhaltigkeit/Umweltschutz: Frosch, Alnatura, TeslaBedürfnisorientiert : Apple, Samsung, AldiServiceorientiert/Kundenzentriert : Amazon, Miele, AppleInnovationskraft/Fortschrittlichkeit : Apple, Samsung, Tesla