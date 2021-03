KfW IPEX-Bank arrangiert im Konsortium eine großvolumige Finanzierung für den Glasfaserausbau in Deutschland

Frankfurt am Main (ots) - Unsere Grüne Glasfaser (UGG - ein Joint Venture von Allianz und Telefónica) treibt Netzausbau in ländlichen Gebieten voran.Bankenkonsortium stellt insgesamt 1,65 Mrd. EUR bereit.Die Finanzierung für UGG in Höhe von 1,65 Mrd. EUR dient der Verlegung von ca.50.000 km Glasfasernetz in ländlichen und halbländlichen Gebieten in Deutschlandund so der Bereitstellung von Hochgeschwindigkeitsverbindungen für über 2Millionen Haushalte.

Sie ist Teil eines von UGG über die kommenden fünf bis sechs Jahre gestaffeltgeplanten Gesamtinvestitionsvolumens in Höhe von 5 Mrd. EUR für den FTTH(Fibre-to-the-Home)-Netzausbau in Deutschland. Die Investition ist ein wichtigerBeitrag zum Plan der deutschen Regierung, bis 2025 flächendeckend einegigabitfähige, konvergente Infrastruktur bereitzustellen. Das Unternehmen stelltdamit die Weichen für ein stabiles Internet und die Anbindung der ländlichenRegionen an die digitale Infrastruktur.Neben der KfW IPEX-Bank sind acht weitere internationale Banken an derProjektfinanzierung beteiligt.Über Unsere Grüne GlasfaserUGG ist ein Joint Venture der Allianz Group und der Telefónica Group, diejeweils 50% der Anteile im Rahmen eines Co-Control-Governance-Modells halten.Die Allianz, einer der weltweit führenden Finanzdienstleister, bringt alslangfristiger Investor Erfahrung aus mehreren Glasfaser-Investitionen,Finanzkraft und Expertise sowie eine starke lokale Präsenz mit. Telefónica,einer der größten Telekommunikationsdienstleister der Welt, verfügt überumfangreiche technische Möglichkeiten und Know-how beim Aufbau und Betrieb vonGlasfasernetzen, das sich bereits in vielen Ländern bewährt hat.Als neutraler unabhängiger Netzanbieter wird UGG lokale Glasfasernetze inunterversorgten ländlichen und halbländlichen Gebieten in ganz Deutschlandverlegen und allen Telekommunikationsanbietern einen FTTH (Fiber To TheHome)-Großhandelszugang bereitstellen, damit diese entsprechende Dienste ihrenEndkunden anbieten können. UGG hat auch ökologische Vorteile durch einenenergieeffizienten Betrieb (FTTH verbraucht 60% weniger Energie als frühereKupfernetze einschließlich Vectoring-DSL) und die Ermöglichung des Übergangs zuGlasfaser in den Bereitstellungsgebieten.Über die KfW IPEX-BankDie KfW IPEX-Bank verantwortet innerhalb der KfW Bankengruppe die Export- undProjektfinanzierung. Mit der Strukturierung mittel- und langfristigerFinanzierungen für deutsche und europäische Exporte, Infrastrukturinvestitionenund Rohstoffsicherung sowie Umwelt- und Klimaschutzprojekte auf der ganzen Weltunterstützt sie heimische Unternehmen der industriellen Schlüsselsektoren aufden globalen Märkten. Als Spezialbank verfügt die KfW IPEX-Bank über eineumfassende Branchen-, Strukturierungs- und Länderkompetenz, sie übernimmt inFinanzierungskonsortien führende Rollen und bindet andere Banken,Institutionelle Investoren und Versicherungen aktiv ein. Sie wird als rechtlichselbständiges Konzernunternehmen geführt und ist in den wichtigsten Wirtschafts-und Finanzzentren der Welt vertreten.