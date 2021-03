Versus Systems ermöglicht Preispromotionen in Mexiko ab dem zweiten Quartal

Durch Hinzufügen der größten Gaming- und TV-Abonnement-Märkte Lateinamerikas wird die Preisvergabe-Technologie von Versus erheblich an Reichweite gewinnen

Los Angeles, Kalifornien - 23. März 2021 - Versus Systems Inc. („Versus“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: VS) (FRANKFURT: BMVB) gab heute bekannt, dass seine patentierte Dynamic Regulatory Compliance-Preisvergabe-Engine nun über die notwendige Funktionalität verfügt, um die Nutzung der Technologie in Mexiko, dem größten Gaming- und TV-Abonnement-Markt Lateinamerikas, zu unterstützen. Für den Start in Mexiko im zweiten Quartal diesen Jahres wird sich Versus mit einigen der bestehenden Content-Partner zusammentun.

Bei der Expansion in den mexikanischen Markt wird Versus die im Gaming und Second-Screen-Bereich gesammelten Erfahrungswerte wirksam einsetzen, um für Marken und Content-Partner, die ein Zielpublikum von rund 85 Millionen Menschen ansprechen wollen, einzigartige Preisvergabelösungen bereitzustellen. Laut Statista wird bei Videospielen bis 2025 ein Nutzermarktanteil von 65 % erwartet, und die Marktdurchdringung von Haushalten in Pay-TV und bei OTT-Diensten soll bis 2020 32 % erreichen.

„Die digitale Unterhaltung und digitale Medien sind in Mexiko ein über 20 Milliarden Dollar umfassender Markt, der mit jedem Jahr nur noch größer wird. Gaming, interaktives Fernsehen und Streaming wachsen in Mexiko rasant, und diese Märkte bieten für Content-Entwickler und Marken, die ihrem Publikum nun auch Preise und interaktive Teilnahmen anbieten wollen, fantastische Gelegenheiten. Dass Mexiko mit unserer Technologie nun auch erreicht werden kann, passt hervorragend zu unseren langfristigen Partnerschaften mit Xcite, Frias, HP und all den anderen Content- und Markenpartnern“, so Matthew Pierce, CEO von Versus Systems.

Über Versus Systems

Versus Systems Inc. hat eine eigene In-Game-Belohnungs- und Promotions-Engine entwickelt, die es Herausgebern, Entwicklern und Erzeugern von Spielen, Apps und anderen interaktiven Medieninhalten ermöglicht, innerhalb ihrer Inhalte echte Preise anzubieten. Spieler, Zuschauer und Benutzer können aus den angebotenen Preisen wählen und dann im Spiel oder in der Anwendung Herausforderungen absolvieren, um die Preise zu gewinnen. Die Plattform von Versus kann in Handy-, Konsolen- und PC-Spiele sowie in Streaming-Medien und Handy-Apps integriert werden. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.versussystems.com oder über den offiziellen YouTube-Kanal von Versus Systems.