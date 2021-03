American Manganese und Italvolt unterzeichnen Absichtserklärung für ein Lithium-Ionen-Batterien-Recyclingprojekt

- Mit einer Kapazität von 45 GWh wird Italvolt die erste Batterien-Gigafactory in Italien und eine der größten in Europa

- Vertikal integrierte Italvolt-RecycLiCo-Strategie als Reaktion auf die geplante Regulierung von Batterien durch die Europäische Kommission im Rahmen des Aktionsplans für die Kreislaufwirtschaft

23. März 2021 - Surrey, BC - American Manganese Inc. („AMY” oder das „Unternehmen”), das ein fortschrittliches, patentiertes Recyclingverfahren für die Kathoden von Lithium-Ionen-Batterien (RecycLiCo) entwickelt hat, freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Absichtserklärung mit Italvolt SpA („Italvolt”), der ersten Batterien-Gigafactory Italiens und einer der größten Europas, über die Entwicklung einer kommerziellen Recyclinganlage parallel zur geplanten Gigafactory von Italvolt in Scarmagno, Italien, unterzeichnet hat. American Manganese und Italvolt werden unter Einsatz des patentierten RecycLiCo-Verfahrens in Kooperation das Recycling von gebrauchtem Kathodenmaterial von Lithium-Ionen-Batterien durchführen.

American Manganese und Italvolt sind davon überzeugt, dass die Absichtserklärung eine strategische Reaktion auf die geplante, am 10. Dezember 2020 vorgestellte Batterie-Verordnung der Europäischen Kommission darstellt. Die geplante Batterie-Verordnung ist Teil des neuen Aktionsplans für die Kreislaufwirtschaft, der sicherstellen soll, dass Batterien, die in der EU auf den Markt kommen, während ihres gesamten Lebenszyklus nachhaltig und sicher sind. Dies bedeutet, dass Batterien mit möglichst geringer Umweltbelastung produziert werden; dazu gehören auch hohe Recyclingquoten wertvoller Materialien wie Lithium, Nickel, Kobalt und Mangan.

„Wir freuen uns außerordentlich über die Zusammenarbeit mit American Manganese. Wir haben bereits den Engineering-Prozess initiiert, um die Recyclinganlage in die Gigafactory zu integrieren. Der Einsatz der bahnbrechenden Kreislauftechnologie, die dieses Unternehmen entwickelt hat, ist ein großer Schritt nach vorn, der es Italvolt ermöglichen wird, die umweltverträglichsten Batterien der Welt zu produzieren“, sagte Lars Carlstrom, der Gründer und CEO von Italvolt.