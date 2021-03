Else unterzeichnet Vertriebsvereinbarung mit Imperial Distributors

Durch die neue Vereinbarung wächst das Vertriebsnetzwerk von ELSE um potentielle 4200 Filial- und unabhängige Standorte im Einzelhandel in ganz USA und in Bermuda





VANCOUVER, BC, 23. März 2021 - ELSE NUTRITION HOLDINGS INC. (BABY.V) (BABYF) (0YL.F) („Else“ oder das „Unternehmen“), ein Unternehmen spezialisiert auf die Herstellung von pflanzlichen Nahrungsmitteln für Säuglinge, Kleinkinder und Kinder, gibt bekannt, dass es mit Imperial Distributors, einem US-amerikanischen Vertriebsunternehmen mit Sitz in Worcester, Massachusetts, eine Vertriebsvereinbarung abgeschlossen hat. Imperial ist im Nordosten, mittleren Westen und den Südatlantikstaaten der USA als führendes Unternehmen im Bereich Vertrieb, Merchandising und Warengruppenmanagement anerkannt.

„Die Partnerschaft mit Imperial ist ein regionaler Ansatz und ermöglicht uns als solcher, strategische Beziehungen mit Abnehmern mittlerer Größe als auch mit Großkunden in Neuengland und der weiteren Region. Imperial ist in der Tat führend beim Vertrieb in den nordöstlichen und Mittelatlantikstaaten der USA“, sagte Hamutal Yitzhak, CEO und Co-Founder von Else Nutrition, und fügte hinzu: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Imperial und die wichtige Rolle, die sie für unser Wachstum in dieser Kernregion einnehmen werden und die im April diesen Jahres mit Big Y starten wird.“

Über Imperial Distributors

Die führenden Vertriebszentren von Imperial Distributors befinden sich in Worcester im US-amerikanischen Bundesstaat Massachusetts.

Imperial beliefert über 4200 Filial- und unabhängige Einzelhandelsstandorte in den USA und Bermuda mit Gesundheits- und Körperpflegeprodukten, Saisonartikeln und anderen generellen Non-Food-Produkten. Zu den Kunden zählen unabhängige Einzelhändler und große Supermarktketten wie Big Y, Whole Foods, Price Chopper und Stop & Shop. Imperial Distributors liefert von seinen Lager- und Vertriebszentren in Massachusetts über 1,3 Millionen Produkteinheiten pro Woche aus. Das Unternehmen wurde 1939 gegründet.

Über Else Nutrition Holdings Inc.

Else Nutrition GH Ltd. ist ein in Israel ansässiges Nahrungsmittel- und Ernährungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung von innovativen, gesunden und pflanzlichen Lebensmittel- und Nahrungsprodukten für Babys, Kleinkinder, Kinder und Erwachsene spezialisiert hat. Die revolutionäre, pflanzliche und sojafreie Rezeptur des Unternehmens ist eine gesunde Alternative zu herkömmlichen Milcherzeugnissen. Else Nutrition (vormals INDI) wurde im Jahr 2017 anlässlich des Global Food Innovation Summit in Mailand mit dem „Best Health and Diet Solutions Award“ ausgezeichnet. „Else Plant-Based Complete Nutrition for Toddlers“ erreichte kürzlich Platz 1 unter den Bestsellern in der Kategorie Baby- und Kleinkindnahrung bei Amazon. Die Holdingfirma Else Nutrition Holdings Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das an der Börse TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol BABY notiert und zusätzlich im QX-Segment des OTC-Markts in den USA unter dem Börsensymbol BABYF sowie an der Börse in Frankfurt unter dem Börsensymbol 0YL gelistet ist. Zum Führungsteam von Else zählen Spitzenkräfte aus führenden Unternehmen für Babynahrung. Viele der Mitglieder des Else-Beirats bekleideten zuvor Führungspositionen bei Firmen wie Mead Johnson, Abbott Nutrition, Plum Organics sowie führenden Gesellschaften für Babynahrung. Einige von ihnen sind derzeit in verschiedenen Funktionen in führenden Medizinzentren und wissenschaftlichen Einrichtungen wie dem Boston Children's Hospital, Pediatrics der Harvard Medical School in den Vereinigten Staaten, der Universität Tel Aviv, dem Schneider Children's Medical Center of Israel, dem Rambam Medical Center und dem Technion in Israel sowie dem Universitätskrankenhaus Brüssel in Belgien beschäftigt.