DGAP-News: Kalamazoo Resources Limited / Schlagwort(e): Vertrag/Verkauf Kalamazoo Resources Limited: Novo übt Option aus und schließt mit Kalamazoo ein Joint Venture für das Queens-Projekt in Victoria 23.03.2021 / 12:07 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die wichtigsten Punkte



- Das in Kanada notierte Goldexplorations- und Entwicklungsunternehmen Novo Resources Corp. hat seine Option ausgeübt, um eine anfängliche 50 %-Beteiligung an Kalamazoos Explorationslizenz EL007112 ("Queens-Projekt") in Victoria zu erwerben.



- Die Gegenleistung für die Ausübung ist die Ausgabe von Novo-Stammaktien in Höhe von 2 Mio. AUD an Kalamazoo.



- Gemäß den Bedingungen des Joint Ventures hat Novo jetzt das Recht, weitere 20 % des Queens-Projekts zu erwerben, indem in den nächsten fünf Jahren Explorationsausgaben in Höhe von 5 Mio. AUD übernommen werden. Novo kann zusätzliche 10 % (bis maximal 80 %) durch Vorlage einer wirtschaftlichen Erstbewertung innerhalb von drei Jahren nach Novos Entscheidung erwerben.



- Das Queens-Projekt erstreckt sich über die stark höffige Taradale Fault (Verwerfung) und umgibt unmittelbar GBM Resources' (ASX: GBZ) Goldprojekt Malmsbury, das einer Joint-Venture-Option mit Novo unterliegt.



- Das Queens-Projekt und das gesamte Gebiet des Malmsbury Goldfield verfügen über ein bekanntes Goldvorkommen und es wird als höffig für eine hochgradige Vererzung des Fosterville-Typs betrachtet.



- Sowohl Kalamazoo als auch Novo sind der Ansicht, dass das Gebiet des Queens-Projekts nicht ausreichend erkundet ist, da es keinen systematischen modernen Explorationstechniken unterzogen wurde und dort Flachbohrungen in nur begrenztem Umfang niedergebracht wurden.