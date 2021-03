Moody's Analytics in der Kategorie Best Use of AI in Banking or FinTech ausgezeichnet

Moody's Analytics, Inc. ist eine Tochtergesellschaft der Moody’s Corporation (NYSE: MCO), die für 2020 Umsatzerlöse in Höhe von 5,4 Milliarden US-Dollar berichtete, weltweit rund 11.400 Mitarbeiter beschäftigt und in mehr als 40 Ländern präsent ist.

Signale für Kreditnot tauchen in den Nachrichten bereits sechs Monate oder sogar noch früher vor wichtigen Kreditereignissen auf. Dieses Instrument sensibilisiert für diese Signale, sodass sie während des gesamten Kreditlebenszyklus in die Entscheidungsfindung einbezogen werden können.

Moody's Analytics hat bei den Global Achievement Awards for AI 2021 in der Kategorie Best Use of AI in Banking or FinTech gewonnen. Mit dieser Auszeichnung wird die Lösung Credit Sentiment Score prämiert, ein KI-gestütztes Tool zur Stärkung von Prozessen zur Kreditbewertung- und -überwachung.

