Märkte am Dienstag: DAX holt Luft – Scharfe Korrektur bei VW-Aktie

Am Dienstagmittag fehlen beim DAX die Kaufimpulse. Schlechte Nachrichten von der Corona-Front drücken nämlich auf die Stimmung an der Frankfurter Börse.

An der Frankfurter Börse ist die Stimmung am Dienstagmittag etwas eingetrübt, denn der deutsche Lockdown geht weiter und wird über Ostern nochmals kurzfristig verschärft. Deshalb dürfte die Konjunktur-Erholung hierzulande langsamer voranschreiten als bislang erhofft. Der DAX setzt am Dienstagmittag um zeitweise 0,2 Prozent leicht zurück. Der übergeordnete Aufwärtstrend bleibt aber intakt.

DAX -0,2% 14.623 MDAX -0,3% 31.752 TecDAX +0,2% 3.413 SDAX -0,9% 15.171 Euro Stoxx 50 -0,2% 3.825

Gewinnmitnahmen sorgen für VW-Abverkauf

Am Dienstagmittag gibt es im DAX 14 Gewinner und 16 Verlierer. Zu den stärksten Verlierern gehörte zeitweise die Volkswagen-Vz-Aktie (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039). Für die Papiere geht es zwischenzeitlich um über vier Prozent nach unten.