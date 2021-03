IMMOFINANZ erwirbt Headquarter von Erste Group in Bukarester Toplage und plant Modernisierung in ein nachhaltiges myhive-Landmark-Gebäude

IMMOFINANZ erwirbt Headquarter von Erste Group in Bukarester Toplage und plant Modernisierung in ein nachhaltiges myhive-Landmark-Gebäude 23.03.2021

Ankauf des "Bucharest Financial Plaza" im Herzen von Bukarest um ca. EUR 36 Mio. stärkt Marktposition der IMMOFINANZ

Modernisierung der Immobilie in ein hochwertiges und grünes myhive-Gebäude mit zumindest Gold-Nachhaltigkeitszertifizierung geplant

Moderne Neugestaltung des öffentlichen Raumes und begrünte Stadtterrasse bieten unmittelbaren Mehrwert für die Stadt und ihre Bevölkerung

Die IMMOFINANZ hat das Bürogebäude "Bucharest Financial Plaza" in bester Zentrumslage und in unmittelbarer Nähe zur Bukarester Altstadt erworben. Verkäufer ist die Banca Comercială Română (BCR), die größte Finanzgruppe Rumäniens und eine Tochtergesellschaft der österreichischen Erste Group Bank. Das Gebäude mit einer Bruttomietfläche von rund 27.700 m² (nach Umbau) fungierte bis zum Vorjahr als Headquarter der BCR. Die Transaktionskosten belaufen sich auf rund EUR 36,0 Mio. Das Closing hat heute stattgefunden.



"Mit dieser Transaktion setzt die IMMOFINANZ einen wichtigen Schritt zur Stärkung ihres hochwertigen Office-Portfolios und ihrer innovativen Büromarke myhive in Bukarest. Die rumänische Wirtschaft wird sich nach dem pandemiebedingten Rückgang im Jahr 2020 wieder rasch erholen und wir erwarten in den kommenden Jahren eine positive Entwicklung", unterstreicht Dietmar Reindl, COO der IMMOFINANZ, die Attraktivität des Marktes. "Im Zuge des geplanten Refurbishments in eine hochwertige, moderne und nachhaltige Büroimmobilie unserer flexiblen Premium-Marke myhive werden wir auch dem öffentlichen Raum mehr Platz und mit einer begrünten Stadtterrasse einen hochattraktiven Anziehungspunkt für die Bewohner Bukarests bieten." Mit dem Beginn der Modernisierungsarbeiten soll nach der Planungs- und Genehmigungsphase im zweiten Halbjahr 2022 begonnen werden, die Fertigstellung ist für 2024 geplant.