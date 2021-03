BERNSTEIN RESEARCH belässt ROCHE HOLDINGS AG auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Wimal Kapadia

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 360

Kursziel alt: 360

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Roche nach der Einstellung einer Studie zur Wirksamkeit des Medikaments Tominersen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 360 Franken belassen. Er habe große Hoffnungen in die Anwendung des Mittels gesetzt, schrieb Analyst Wimal Kapadia in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Produkt hätte eine bahnbrechende Wirkung entfalten können, die Nachricht sei für den Pharmakonzern mithin ein Schlag ins Kontor./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2021 / 22:28 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.