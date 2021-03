INDEPENDENT RESEARCH belässt LEONI AG auf 'Verkaufen'

Analysierendes Institut: INDEPENDENT RESEARCH

Analyst: Sven Diermeier

Analysiertes Unternehmen: LEONI AG

Aktieneinstufung neu: schlecht

Aktieneinstufung alt: schlecht

Kursziel neu: 9,10

Kursziel alt: 8

Währung: EUR

Zeitrahmen: 6m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Leoni von 8 auf 9,10 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Der Automobilzulieferer verbrenne vorerst weitere Barmittel, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Enttäuscht habe ihn die Aussage des Managements, dass das Nettoergebnis voraussichtlich negativ bleiben wird. Gleichwohl zeige die Geschäftsentwicklung in die richtige Richtung. Zudem sei die Aufstockung des Anteils des Aktionärs Pierer Industrie eine Art Vertrauensbeweis./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2021 / 07:20 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2021 / 10:00 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.