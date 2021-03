+++ MUSTERDEPOTS +++ Hans-Jürgen Friedrich mit einigen Zu- und Verkäufen – Depotwerte vom 22.03.2021

Anleihen Finder-Musterdepot-Spiel

Im Ranking der aktuellen Anleihen Finder-Musterdepotspielrunde ändert sich im März 2021 nichts. Während Spitzenreiter Markus Stillger und die Zweitplatzierte Manuela Tränkel leichte Rendite-Einbußen gegenüber dem Vormonat hinnehmen müssen, nimmt Hans-Jürgen Friedrich im März einige Veränderungen in seinem Portfolio vor und verkürzt den Abstand zur Konkurrenz.

Markus Stillger liegt mit einer Rendite von 19,84% (Vormonat: 20,09%) weiter in Fornt, Manuela Tränkel liegt mit 11,05% (Vormonat: 12,45%) indes nur noch knapp vor Hans-Jürgen Friedrich mit einer positiven Portfolio-Entwicklung von 9,19% (Vormonat: 8,89%). Dieser hat zum 1. März seinen Bestand an Kirk Douglas One-Anleihen (A161WQ) und Douglas-Anleihen (A161MW) sowie den Gesamtbestand der Anleihen der SeniVita Social Estate AG (A289CV) veräußert. Des Weiteren hat Hans-Jürgen Friedrich das Umtauschangebot in die neue Agri Resources-Anleihe 2021/26 (A28708) angenommen und Anleihen von Eyemaxx (A2SSGP), VERIANOS (A254Y1) und 4Finance (A181ZP) neu in sein Portfolio aufgenommen.