SALD und TU/e entwickeln neue Atomtechnik

Eindhoven (ots) - Das Startup SALD BV und die Eindhoven University of Technology(TU/e) arbeiten eng zusammen, um das Einsatzspektrum der "Spatial Atomic LayerDeposition" (SALD) zu verbreitern.Die Eindhoven University of Technology (TU/e) und das Startup SALD BV arbeitenzusammen an der Entwicklung künftiger Generationen von Produktionsmaschinen fürdie "Spatial Atomic Layer Deposition" (SALD). Es handelt sich dabei um einVerfahren zum schnellen Auftragen von atomaren Beschichtungen in mehreren Lagenauf ein Substrat, um neue Materialeigenschaften zu erreichen. Hierzu hat dasStartup der Universität eine erste SALD-Maschine zur Verfügung gestellt. Imuniversitären Forschungslabor kann die SALD-Produktion in unterschiedlichenUmgebungen getestet werden, was die Möglichkeiten eines Startups übersteigenwürde. Das Projekt wird von der Niederländischen Organisation fürWissenschaftliche Forschung (Nederlandse Organisatie voor WetenschappelijkOnderzoek, NWO) finanziert. Zu den weiteren Forschungspartnern gehören unteranderem die Niederländische Organisation für Angewandte NaturwissenschaftlicheForschung (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijkonderzoek, TNO), der Industriekonzern VDL Enabling Technologies Group (ETG), derIndustriefertiger ASM, der Halbleiterspezialist Chipmetrics, die SpezialfirmenSmit Thermal Solutions und Levitech sowie das US-Unternehmen J.A. Woollam, einerder weltweit führenden Hersteller von spektroskopischen Ellipsometern, mit denensich atomar dünne Schichten messen und Materialeigenschaften bestimmen lassen.Prof. Erwin Kessels leitet das ForschungsprojektDie Forschungs- und Entwicklungsarbeiten werden von Prof. Erwin Kesselsgeleitet, der an der Technischen Universität den Lehrstuhl für Angewandte Physikmit dem Schwerpunkt Plasma- und Materialverarbeitung innehat. Er ist zugleichder Wissenschaftliche Direktor des Forschungs- und EntwicklungslaborsNanoLab@TU/e, an dem der von SALD bereitgestellte Prototyp zum Einsatz kommt."Mein Ziel sind Fortschritte bei der Atomic-Scale-Verarbeitung für Energie- undInformationstechnologien wie Photovoltaik und Nanoelektronik", umreißt Prof.Erwin Kessels seine Forschungstätigkeit. Dem Startup SALD BV ist der Coupgelungen, den international anerkannten Experten als Mitglied in seinemAufsichtsrat zu gewinnen.Prototyp von SALD von unschätzbarem Wert für die ForschungDie Nutzung des von der SALD BV bereitgestellten Prototypen für Forschungs- undEntwicklungszwecke bewertet Prof. Erwin Kessels ausgesprochen positiv: "DerZugang zu diesem Labortool wird für den Erfolg des Projekts von unschätzbaremWert sein. Wir können damit sehr schnell neue Prozesse, neue Materialien und