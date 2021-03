Depotalarm: CSL fliegt raus!

Wir haben die CSL-Aktie aus dem Spiel genommen, weil sie unsere Erwartungen nicht erfüllt. Ausgerechnet bei einem Unternehmen, das auch mit Impfstoffen Geschäfte macht, ist dies in der Corona-Krise besonders enttäuschend. Aber so ist das eben: Wie im Fußball erfüllt nicht jeder Spieler die in ihn gesetzten Erwartungen. Dann nimmt ihn das Trainerteam vom Platz.